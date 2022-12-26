Бойові дії тривають недалеко від Кремінної: окупанти перемістили військове командування до Рубіжного

На ділянці Сватове-Кремінна в Луганській області залишається складна ситуація, хоча перевага – на боці Сил оборони України. Наразі потроху триває просування вперед.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу в «Медіацентрі Україна», пише Громадське.

Він наголосив: повідомлення у ЗМІ про нібито звільнення Кремінної або заходу наших військ у саме місто не відповідають дійсності.

«Але вже недалеко від Кремінної справді йдуть бойові дії. І можна сказати, що військове командування певної ланки, яке перебувало у Кремінній, зараз переміщено в Рубіжне», – сказав Гайдай.

Глава Луганської ОВА підтвердив, що в окупантів був намір вдарити у бік Лиману (Краматорський район Донеччини) з Луганського напрямку.

«Але завдяки українському командуванню, яке розуміло плани, бачило всю мапу подій, контрнаступальні дії Сил оборони України зашкодили російсько-окупаційним військам здійснити свої плани. Зараз вони (окупанти – ред.) стягують все одно резерви, але контрнаступу наразі в них не вийшло», – сказав Гайдай.

Агентство Телевидения Новости