Президент України відзначив нагородами енергетиків Харківської області. Одного – посмертно

Президент України відзначив нагородами енергетиків Харківської області

Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди сімом працівникам «Харківобленерго», одному – посмертно.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента України.

За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно начальнику Харківського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Андрію Власенкову (посмертно);

Орден «За мужність» ІІІ ступеня Президент України присвоїв:

– майстру дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Івану Агаджаняну;

– електрогазозварнику Золочівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Олександру Коца;

– електромонтерці Лозівського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Олені Цвященко;

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присвоєно електромонтерці підстанції центральної служби підстанцій АТ «Харківобленерго» Надії Рудь.

Крім цього, Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений енергетик України» начальникові Південного району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» Олександру Гончарову та головному інженерові АТ «Харківобленерго» Григорію Миргороду.

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