Президент України відзначив нагородами енергетиків Харківської області. Одного – посмертно
Президент України відзначив нагородами енергетиків Харківської області
Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди сімом працівникам «Харківобленерго», одному – посмертно.
Відповідний указ опублікували на сайті Президента України.
За вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені у ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку орден «За заслуги» ІІІ ступеня присвоєно начальнику Харківського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Андрію Власенкову (посмертно);
Орден «За мужність» ІІІ ступеня Президент України присвоїв:
– майстру дільниці Харківського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Івану Агаджаняну;
– електрогазозварнику Золочівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Олександру Коца;
– електромонтерці Лозівського високовольтного району електричних мереж АТ «Харківобленерго» Олені Цвященко;
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присвоєно електромонтерці підстанції центральної служби підстанцій АТ «Харківобленерго» Надії Рудь.
Крім цього, Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Заслужений енергетик України» начальникові Південного району з розподілу електроенергії АТ «Харківобленерго» Олександру Гончарову та головному інженерові АТ «Харківобленерго» Григорію Миргороду.