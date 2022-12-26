Харківські патрульні затримали нетверезого водія під час комендантської години

Сьогодні вночі на проїзді Стадіонному харківські патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,00 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, які надалі передадуть на розгляд суду.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости