Путін стурбований відсутністю підтримки війни серед еліт, — ISW

Президент росії володимир путін стурбований відсутністю підтримки серед еліт війни в Україні. Наразі очільник кремля створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що путін розкритикував деяких бізнесменів, які не повністю підтримують війну і виводять гроші з росії. Критика говорить про те, що він зосереджений на тих, хто не повністю підтримує війну, а не на тих, хто підтримує.

Такі заяви російського диктатора не випадковість, вони лунають саме на тлі підготовки держдуми рф до внесення законопроєкту про підвищення податкових ставок для росіян, які покинули країну після початку війни, ймовірно, як вид покарання за ухилення від військових дій.

Кремль, імовірно, буде використовувати кошти, отримані від податку, для фінансування своєї війни в Україні.

Варто зазначити, що на фоні диктаторської політики путіна, санкцій та провалів на фронті росію, ймовірно, незабаром чекає розкол. Нещодавно радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк припустив, що вже зовсім скоро путінську росію накриють масові бунти, а сама країна просто розпадеться. За його словами, російське суспільство так “побудоване” — на підпорядкування і страху. Як тільки росіяни відчують втрату цих принципів, рф неодмінно накриють масові протести.

“Вони будуть грабувати банкомати, мародерити. Ми це з вами побачимо найближчим часом, ви побачите падіння російської імперії. Відповідно, ми з вами можемо очікувати на місці рф появи іншого типу держави. Воно не буде демократичним, але принаймні на якийсь час буде менш агресивним”, — заявив Подоляк.

Про розпад імперії путіна пишуть вже і російські ЗМІ. Так, нещодавно очільник Татарстану Рустам Мініханов вирішив залишити собі статус президента, попри вказівки москви. Своєю чергою, російські політологи вважають, що такий крок Татарстану — це ніж у спину кремлівському диктатору володимиру путіну, мовляв, росію чекає чергова хвиля сепаратизму, а влада путіна лише слабшає, тож майбутній розпад рф як ніколи реалістичний.

Зазначається, що така тенденція нівелювання пропозицій офіційної москви продовжиться і надалі, а ймовірність того, що росія залишиться в тих же межах, не велика.

Агентство Телевидения Новости