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Правоохоронці встановили агентку спецслужб РФ, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ

Правоохоронці встановили агентку спецслужб РФ, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річній мешканці Донецькe за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, наприкінці лютого цього року жінка, яка на той час перебувала у м. Донецьк та вже працювала на російську агентуру, залучила до підривної діяльності проти України 37-річного харків‘янина. 

Вона зв‘язалась з чоловіком через заборонену в Україні соціальну мережу для того, щоб він передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових у Харкові. 

Харків‘янин погодився на це. Він передавав жінці координати об’єктів, за якими в подальшому військові країни-агресора обстрілювали Харків. Саме він надав ворожій поплічниці інформацію про ХОДА, по якій вдарили окупанти. 

На теперішній час зрадниця мешкає у м. Москва РФ та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ.

Письмове повідомлення про підозру було вручено її сину, який залишився на території України та не поділяє її проросійських поглядів. Наразі жінку оголошено в розшук.

Досудове розслдіування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. 

Довідково: як повідомлялось раніше, наприкінці жовтня Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного харків’янина. Чоловіка судитимуть за ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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