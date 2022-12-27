Правоохоронці встановили агентку спецслужб РФ, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річній мешканці Донецькe за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, наприкінці лютого цього року жінка, яка на той час перебувала у м. Донецьк та вже працювала на російську агентуру, залучила до підривної діяльності проти України 37-річного харків‘янина.

Вона зв‘язалась з чоловіком через заборонену в Україні соціальну мережу для того, щоб він передавав їй інформацію про місця дислокації українських військових у Харкові.

Харків‘янин погодився на це. Він передавав жінці координати об’єктів, за якими в подальшому військові країни-агресора обстрілювали Харків. Саме він надав ворожій поплічниці інформацію про ХОДА, по якій вдарили окупанти.

На теперішній час зрадниця мешкає у м. Москва РФ та перебуває в агентурному апараті органів розвідки спецслужб РФ.

Письмове повідомлення про підозру було вручено її сину, який залишився на території України та не поділяє її проросійських поглядів. Наразі жінку оголошено в розшук.

Досудове розслдіування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Довідково: як повідомлялось раніше, наприкінці жовтня Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного харків’янина. Чоловіка судитимуть за ч.ч. 1, 2 ст. 111, ч. 1. ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости