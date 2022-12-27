У Ізюмі з`явилися вулиці Кузьми Скрябіна та Стіві Джобса

Згідно з розпорядженням начальника Ізюмської військової адміністрації Валерія Марченка, перейменовано 19 вулиць:

вул. Аляб’єва – вул. Валерія Лобановського

вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького

вул. Висоцького – вул. Стіва Джобса

вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова

вул. генерала Костенка – вул. Максима Поправки

вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка

вул. Островського – вул. Олександра Махова

вул. Панфілова – вул. Голди Меїр

вул. Путійна – вул. Романа Шухевича

вул. радгосп “Ізюмський” – вул. Маріупольська

вул. Рокосовського – вул. Ярослава Мудрого

вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко

вул. Цоя – вул. Кузьми Скрябіна

вул. Цусимська – вул. Вячеслава Чорновола

вул. Челюскіна – вул. Левка Лук’яненка

вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко

вул. Черняхівського – вул. Бучанська

вул. 8 березня – вул. Ірпінська

вул. Дружби – вул. Валентини Черевко.

Нагадаємо, це вже третя хвиля перейменувань, раніше тут з’явилися вулиці Петлюри та Бандери

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