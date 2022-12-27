У жінок буде пристовована форма – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що наразі у ЗСУ служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч – є цивільними працівницями, які працюють задля потреб армії. Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок.

Він зазначив, що сьогодні Україна має потужний показник по кількості жінок у Збройних Силах навіть серед країн-членів НАТО. Кількість військовослужбовиць в арміях країн-членів НАТО коливається від 0,3% до 20%. У США, наприклад, 17%, у Великій Британії – 11%, в Польщі – 7%, в Данії – 8%, у Естонії – 10% тощо. У лавах ЗСУ – 9% жінок.

“При цьому досі доволі гостро стояло питання наявності відповідного одягу і білизни. Саме для наших військовослужбовиць. Коли влітку, за ініціативи проєкту #ArmWomenNow і громадської ініціативи #FormaTwo та за участі радниці – уповноваженої Президента України з питань безбар’єрності, Міноборони розпочало працювати над зразками жіночої форми, вивчати досвід, то виявилось що доволі не багато країн, в арміях яких представлена жіноча польова форма. До речі, навіть не в усіх країнах-членах НАТО, чий стандарт застосовується для пошиву. Та і взагалі, жіноча військова форма довго не була повсякденністю в жодній країні”, – зазначив Резніков.

Міністр повідомив, що перші партії жіночої форми і білизни вже надійшли до декількох бригад на тестування. Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено існуючу модель польового костюму, шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітелю та штанів різної розмірної сітки.

Після тестування форми захисницями, після отримання від них зауважень, побажань, екземпляри будуть доопрацьовані виробником, після чого будуть внесені зміни до наказу Міноборони “Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв”.

Крім того, за даними Резнікова, у січні почнуть роботу щодо впровадження для військовослужбовиць окремого типу черевиків з високими берцями. Те саме стосується і бронежилетів з урахуванням антропологічних властивостей.

“До речі, експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений нашими вітчизняними виробниками: з засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань згідно визначених процедур він піде у війська”, – повідомив міністр.

Резніков зазначив, що окремо має стояти питання забезпечення формою вагітних.

“Тут, на жаль, є прогалини. І ми теж повинні над цим працювати. Така форма вже передбачена, наприклад, для військовослужбовиць в Німеччині. Минулого року комбінезони для вагітних почали тестувати в армії США. Знаю, що в Україні волонтери і тут не були осторонь – читав про відшиту форму для вагітних одній з військовослужбовиць”, – написав Резніков.

Агентство Телевидения Новости