У Чугуївському районі на міні, залишеній окупантами, підірвалися батько та 7-річний син

Сьогодні, 28 грудня, у селищі Бугаївка Чугуївського району 47-річний чоловік разом зі своїм 7-річним сином пішли на риболовлю. Граючись, хлопчик побіг до кущів та підірвався на міні. Батько побіг йому на допомогу та також підірвався на вибуховому пристрої.Батько та син отримали вибухові травми та були госпіталізовані до лікарні.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости