В 9-поверхівці в Куп՚янському районі стався спалах газу: один постраждалий

За добу з 27 по 28 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

3 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у Дворічанській територіальній громаді. На місці виявлено тіло загиблого 55-річного чоловіка. Площа пожежі склала 100 кв. метрів. На її ліквідацію рятувальникам знадобилося трохи більше години.

Об 11:40 рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку території, щойно обстріляну військом окупантів. Виявлено пошкодження 4-х приватних будинків. Пожеж та постраждалих не зафіксовано.

Близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп՚янського району у квартирі на п՚ятому поверсі житлової дев՚ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. В результаті цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя.

О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою: с. Вільшани, вул. Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Аварійно-рятувальні роботи проводились силами Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області та Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України на території одного з приватних підприємств у м. Балаклія.

Протягом доби рятувальники за допомогою рятувальної техніки підвищеної прохідності 4 рази надавали допомогу водіям транспортних засобів подолати складні ділянки доріг.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости