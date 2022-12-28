Українські прикордонники зміцнюють оборону вздовж кордону з білоруссю

Прикордонники наразі не відмічають створення у білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз здійснити вторгнення з території рб.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.

“Створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове станом на зараз здійснити вторгнення з території білорусі, не відмічається. Білорусь та росія постійно нагнітають ситуацію … шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів, в т.ч. маневрами з переміщення техніки, перевірки боєготовності військ і продовженням нарощування регіонального угруповання військ так званої союзної держави. Проте їхній чисельний склад не змінюється, як і характер дій. Підрозділи міняються на ротаційній основі”, – сказав речник ДПСУ.

Він запевнив, що прикордонні підрозділи й інші складові Сил оборони України, які посилюють кордон із білоруссю, готові до будь-якого розвитку подій.

За словами Демченка, Державна прикордонна служба наростила оборонні позиції по лінії державного рубежу та прикордонню, роботи з інженерно-фортифікаційного укріплення тривають.

Речник ДПСУ наголосив, що підрозділи Сил оборони постійно відпрацьовують заходи взаємодії. Проводиться мінування території, посилюється система відеоспостереження та дистанційного контролю, для моніторингу використовуються безпілотники. Такі заходи відбуваються на всій протяжності кордону з білоруссю, від Волині до Чернігівської області.

“Україна добре розуміє, що росія всіляко намагається втягнути білорусь у відкриту війну або може спробувати використати цей напрямок для повторного вторгнення”, – наголосив Демченко.

Як повідомлялося, керівник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що за оцінками воєнної розвідки, загроза нового російського вторгнення в Україну з території білорусі залишається низькою.

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