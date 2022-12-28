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Обстріли цивільних об’єктів на Харківщині за добу: поліція показала наслідки

Обстріли цивільних об’єктів на Харківщині за добу: поліція показала наслідки

27 грудня росіяни обстріляли з РСЗВ, мінометів та артилерії населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів. 

Внаслідок ворожих атак на місто Куп’янськ поранення отримала 57-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні будинки.

Окупанти гатили з танків, мінометів та артилерії по прикордонних селах Харківського району. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Правоохоронці зафіксували наслідки усіх обстрілів та зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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