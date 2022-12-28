Вибух невідомого металевого предмета: в Ізюмському районі отримав травми чоловік

Поліцейські встановлюють обставини травмування чоловіка в Ізюмському районі.

Попередньо, в руках 23-річного місцевого жителя вибухнув невідомий металевий предмет, який він раніше знайшов на позиціях військових рф, коли територія була під окупацією.

З численними тілесними ушкодженнями потерпілого доставили до Чугуївської лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Поліцейські наполегливо рекомендують громадянам не пересуватися там, де можуть бути заміновані ділянки – це узбіччя, лісосмуги, не розорані поля.

Якщо ви побачили підозрілий або вибухонебезпечний предмет – негайно телефонуйте до поліції або рятувальників.

Агентство Телевидения Новости