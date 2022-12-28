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Буданов відвідав позиції в Бахмуті

Буданов відвідав позиції в Бахмуті

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

27-28 грудня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці. Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Генерал-майор Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР МО України, визначив задачі та нагородив воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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