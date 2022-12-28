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Харківські лікарні забезпечують генераторами та буржуйками на випадок блекауту

Харківські лікарні забезпечують генераторами та буржуйками на випадок блекауту

Наразі всі заклади вторинної ланки – рівня центральних районних лікарень – забезпечені генераторами потужністю від 5 до 150 кВт. Загалом у регіоні задіяно понад 240 генераторів, повідомили в ХОВА.

«Якщо не вистачає десь генераторів, то можна звертатися по допомогу до міжнародних організацій. Вони на постійній основі підтримують наш регіон, головне – вчасно здійснити запит. Ми маємо бути готовими до тривалого відключення електроенергії», – зазначив очільник ОВА Олег Синєгубов.

На Харківщину надходять генератори за сприяння Уряду, Міністерства охорони здоров’я України та за підтримки міжнародних партнерів – Юнісеф, ВООЗ, ООН та інших.

«Зараз фактично 100% стаціонарів і реанімацій забезпечені генераторами, тому можемо сказати, що лікарні повністю укомплектовані. Якщо буде відключення електроенергії, то стаціонарна допомога, звичайно, буде надаватися безперебійно. Нам залишилося в декількох громадах доукомплектувати невеликим генераторами амбулаторії та центри первинної медико-санітарної допомоги», – розповів директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Окрім генераторів, лікарні забезпечують буржуйками на випадок, якщо світло зникне на дуже тривалий час.

Агентство Телевидения Новости

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