Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо трьох «народних міліціонерів»

Суд задовольнив клопотання Дергачівської окружної прокуратури Харківської області та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Харківського району троє чоловіків віком 25, 37 та 40 років активно співпрацювали з окупантами і навіть встигли побудувати собі «кар’єру». Так, за пропозицією російських загарбників вони добровільно обійняли однойменну посаду – «т.в.о. дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Свої обов‘язки у псевдоправоохоронному органі вони виконували на території с. Стрілеча Харківського району.

Наразі всіх трьох колаборантів оголошено у розшук.

Ухвали про проведення спеціального досудового розслілування у вказаних кримінальних провадженнях винесено слідчими суддями Харківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводять сліді відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости