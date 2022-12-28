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Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо трьох «народних міліціонерів»

Прокуратура отримала дозволи на проведення спецрозслідування щодо трьох «народних міліціонерів»

Суд задовольнив клопотання Дергачівської окружної прокуратури Харківської області та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Харківського району троє чоловіків віком 25, 37 та 40 років активно співпрацювали з окупантами і навіть встигли побудувати собі «кар’єру». Так, за пропозицією російських загарбників вони добровільно обійняли однойменну посаду – «т.в.о. дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Свої обов‘язки у псевдоправоохоронному органі вони виконували на території с. Стрілеча Харківського району.

Наразі всіх трьох колаборантів оголошено у розшук.

Ухвали про проведення спеціального досудового розслілування у вказаних кримінальних провадженнях винесено слідчими суддями Харківського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводять сліді відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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