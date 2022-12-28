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За відвагу в надзвичайній ситуації: харківські поліцейські отримали нагороди від ДСНС

За відвагу в надзвичайній ситуації: харківські поліцейські отримали нагороди від ДСНС

28 грудня у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області співробітники Національної поліції Харківщини отримали відомчі нагороди ДСНС України.

З першого дня війни поліцейські пліч-опліч з рятувальниками йшли в саме горнило надзвичайних ситуацій, спричинених ворожими обстрілами, аби врятувати життя мирних людей. Завдяки самовідданості і готовності до самопожертви правоохоронцями було врятовано десятки людських життів.

Тож керівництвом ДСНС було прийняте рішення відзначити героїв-поліцейських за їхній неоціненних внесок у захист цивільного населення в період війни. Сьогодні під час урочистої церемонії начальник Харківського гарнізону ДСНС Олександр Волобуєв вручив заслужені нагороди 14-м співробітникам Головного управління Національної поліції в Харківській області, які отримали нагрудні знаки «За відвагу в надзвичайній ситуації» та Почесну грамоту ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости

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