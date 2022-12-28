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Окупанти обстріляли Харків та Куп‘янськ — є поранений

Окупанти обстріляли Харків та Куп‘янськ — є поранений

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 грудня близько 9 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Пошкоджено торгівельні павільйоні та приватні автомобілі містян.

Отримав поранення 48-річний чоловік, який за декілька хвилин до обстрілу тільки вийшов з метро.

Крім того, 28 грудня близько 00:30 ворог завдав ракетний удар по Куп‘янську: пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, російські військові обстріляли Харків та Куп‘янськ ракетами типу С-300.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

Агентство Телевидения Новости

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