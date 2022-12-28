На Харківщині відновлюють медичні заклади, які постраждали внаслідок військової агресії рф

Ремонт уже проводять у Балаклійській клінічній багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування та Центральній міській лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі.

Стан надання медичної допомоги населенню на деокупованих територіях розглянули під час апаратної наради 27 грудня.

«На жаль, дуже багато закладів постраждало внаслідок обстрілів окупантів. Тому наразі наша головна мета – якомога швидше відновити надання якісних медичних послуг на деокупованих територіях. Де є можливість, будемо оперативно ремонтувати приміщення, а також встановлювати модульні амбулаторії», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, на сьогодні в Балаклійській лікарні відновлено опалення в кількох відділеннях, а також завершуються ремонтні роботи в головному лікувальному корпусі. В Ізюмській лікарні розпочато заміну вікон у головному корпусі.

«Станом на початок грудня в лікарні Ізюма відновлено газо- та електропостачання. Заклад забезпечений двома генераторами та системою Starlink. Там вже надається амбулаторна, стаціонарна терапевтична, хірургічна та травматологічна допомога», – розповів директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Також відновлено роботу в амбулаторіях cіл Коробочкине та Леб’яже. Завдяки волонтерським організаціям там були встановлені вікна та двері.

Агентство Телевидения Новости