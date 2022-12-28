Росія знову запустила по Україні дрони

Російські окупанти у середу ввечері, 28 грудня, запустили по Україні іранські дрони-камікадзе “Шахед”. Ворожі безпілотники вилетіли з півдня/сходу, повідомив він у своєму Telegram-каналі активіст Сергій Стерненко, пише УНІАН.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у месенджері підтвердив виліт дронів.

“Чекаємо на мопеди”, – зазначив чиновник.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що перша з чотирьох груп безпілотників летіла у напрямку Миколаївської області, а інші прямували у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

За його даними, перші чотири дрони-камікадзе знищила протиповітряна оборона півдня. Також журналіст написав, що у Дніпрі ліквідовано “Шахед”.

Пізніше у мережі з’явилася інформація про вибухи у Дніпрі та у Запорізькій області.

Потім повідомлялося, що декілька груп безпілотників летять у бік Харківської та Полтавської областей.

Агентство Телевидения Новости