Усі реанімації та стаціонари лікарень Харківської області забезпечені генераторами

Наразі всі заклади вторинної ланки – рівня центральних районних лікарень – забезпечені генераторами потужністю від 5 до 150 кВт. Загалом у регіоні задіяно понад 240 генераторів.

Про це йшлося під час апаратної наради під головуванням начальника ХОВА Олега Синєгубова.

«Якщо не вистачає десь генераторів, то можна звертатися по допомогу до міжнародних організацій. Вони на постійній основі підтримують наш регіон, головне – вчасно здійснити запит. Ми маємо бути готовими до тривалого відключення електроенергії», – зазначив очільник ОВА.

На Харківщину надходять генератори за сприяння Уряду, Міністерства охорони здоров’я України та за підтримки міжнародних партнерів – Юнісеф, ВООЗ, ООН та інших.

«Зараз фактично 100% стаціонарів і реанімацій забезпечені генераторами, тому можемо сказати, що лікарні повністю укомплектовані. Якщо буде відключення електроенергії, то стаціонарна допомога, звичайно, буде надаватися безперебійно. Нам залишилося в декількох громадах доукомплектувати невеликим генераторами амбулаторії та центри первинної медико-санітарної допомоги», – розповів директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Окрім генераторів, лікарні забезпечують буржуйками на випадок, якщо світло зникне на дуже тривалий час.

Агентство Телевидения Новости