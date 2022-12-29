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Наслідки ракетних атак на Харківщину 29 грудня

Наслідки ракетних атак на Харківщину 29 грудня

Під час сьогоднішніх ранкових масованих ракетних ударів по Україні велика частина ворожих ракет була знищена силами наших ППО. Втім, зафіксовано 4 влучання в інфраструктурні об’єкти в Харкові. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вранц обійшлося без жертв та постраждалих. Зараз всі служби працюють в посиленому режимі, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки.

Після 14:00 в області теж фіксували ракетні обстріли. Всі вони націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Під час другої хвилі ракетних атак загинули 2 чоловіків. Ще одного госпіталізовано у середньому стані тяжкості.

Внаслідок вчорашніх ударів по інфраструктурі Харкова близько тисячі будинків залишилися без опалення. Робиться все можливе, щоб в найкоротший час відновити подачу тепла.

Маємо також приклад влучання російських ракет С-300 в болото при намаганні вразити один з об’єктів інфраструктури, що свідчить про якість їхньої армії.

Агентство Телевидения Новости

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