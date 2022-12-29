Наслідки ракетних атак на Харківщину 29 грудня

Під час сьогоднішніх ранкових масованих ракетних ударів по Україні велика частина ворожих ракет була знищена силами наших ППО. Втім, зафіксовано 4 влучання в інфраструктурні об’єкти в Харкові. Про це в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вранц обійшлося без жертв та постраждалих. Зараз всі служби працюють в посиленому режимі, щоб оперативно ліквідувати всі наслідки.

Після 14:00 в області теж фіксували ракетні обстріли. Всі вони націлені на критичну цивільну інфраструктуру. Під час другої хвилі ракетних атак загинули 2 чоловіків. Ще одного госпіталізовано у середньому стані тяжкості.

Внаслідок вчорашніх ударів по інфраструктурі Харкова близько тисячі будинків залишилися без опалення. Робиться все можливе, щоб в найкоротший час відновити подачу тепла.

Маємо також приклад влучання російських ракет С-300 в болото при намаганні вразити один з об’єктів інфраструктури, що свідчить про якість їхньої армії.

Агентство Телевидения Новости