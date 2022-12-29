Масований удар Росії по Україні сьогодні: подробиці від ДСНС

В Україні сьогодні російськими ракетами під час масованої атаки було уражено об’єкти у десятьох областях.

Внаслідок масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня було уражено десять областей і пошкоджено 28 об’єктів, про це повідомив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу у Києві, пише УНІАН.

“Здебільшого 18 об’єктів – приватні житлові будинки, інші – об’єкти критичної інфраструктури”, – сказав він.

Хорунжий додав, що внаслідок обстрілів травмовано трьох чоловіків, одну жінку і одну дитину.

За його словами, до ліквідації наслідків обстрілів від ДСНС було залучено близько 100 рятувальників і понад 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, вранці російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що Сили протиповітряної оборони України знищили 54 ракети із понад 69, запущених ворогом.

Зокрема, над Києвом сили ППО збили 16 російських ракет – всі, що були в повітряному просторі столиці сьогодні. Через падіння уламків російських ракет у столиці постраждали чотири особи.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що внаслідок цієї ракетної атаки російських окупантів в Україні пошкоджені деякі об’єкти генерації та електромережі.

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