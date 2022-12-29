Наказувала вилучити з навчальних закладів українську літературу – судитимуть колаборантку, яка очолила відділ в окупаційній адміністрації

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 45-річної жінки за фактами колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України, ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у м. Балаклія місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. Так, у травні вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».

«Начальниця» виконувала цілу низку функцій: здійснювала керівництво діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, видавала накази про прийняття працівників на роботу та укладала трудові договори з ними.

На колективних нарадах колаборантка повідомляла підлеглим їй директорам навчальних закладів Балаклійської та Савинської ОТГ, що навчальний процес буде здійснюватись виключно на російській мові та за освітніми стандартами держави-агресора.

Крім того, «начальниця» видавала накази про прийняття директорів шкіл на роботу та модерувала процес направлення вчителів до м. Курськ РФ для проходження перепідготовки за стандартами та програмами РФ.

Окрім цього, псевдоосвітянка надавала вказівки підлеглим їй директорам навчальних закладів вилучити з бібліотек українську літературу та державну українську символіку. Від підлеглих вона вимагала комісійно складати та підписувати відповідні акти.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости