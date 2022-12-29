Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини є загиблі та поранений – правоохоронці зафіксували чергові злочинні дії російської армії

29 грудня близько 14:10 окупанти завдали ракетний удар по об‘єкту критичної інфраструктури у Чугуївському районі. Загинули двоє працівників підприємства, ще одного поранено. За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт крилатою ракетою Х-101 з території Бєлгородської області рф.

Близько 13 години російські військові здійснили артилерійський обстріл приватного житлового сектору у Куп‘янську: загинув 59-річний місцевий мешканець.

Під ворожий обстріл потрапило і селище Котляри Харківського району. Є пошкодження на території одного з підприємств. За попередньою інформацією, окупанти здійснили обстріл з комплексу «Іскандер – К» крилатою ракетою типу 9м 728 Р-500.

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії рф та зібрали речові докази.

За процесуального керівництва Чугуївської, Куп’янської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости