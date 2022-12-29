Зайшов у гості та намагався зарізати власницю оселі: зловмисника затримано

Оперативники Харківщини затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень знайомій: зловмисник прийшов в гості до потерпілої та її чоловіка і ледь не вбив господарку оселі.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що 26 грудня до подружжя прийшов 48-річний знайомий, з яким вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між господаркою та гостем виникла сварка. Жінка пішла відпочивати до іншої кімнати. Зловмисник схопив зі столу кухонного ножа, зайшов до кімнати жінки та вдарив її у живіт ножем. Після чого порушник спокійно пішов додому.

Постраждалу госпіталізували до лікарні та прооперували.

Слідчим відділу поліції № 3 ХРУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости