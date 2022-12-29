В ДБР прокоментували розслідування проти депутатів від ОПЗЖ

Військовий Юрій Гудименко повідомив, що за його зверненням Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти всіх народних депутатів від забороненої “Опозиційної платформи – за життя”. В Державному бюро розслідувань Суспільному прокоментували розслідування проти депутатів від ОПЗЖ.

Спікерка ДБР Тетяна Сап’ян підтвердила відкриття кримінального провадження, однак не розповіла проти кого порушено справу.

“Можу підтвердити лише те, що кримінальне провадження, це одне кримінальне провадження, відкрито офісом Генерального прокурора за зверненням громадянина України. Цим досудовим розслідуванням займаються ДБР. Правова оцінка буде надана в процесу досудового розслідування. Тільки розпочато”, — сказала вона у коментарі Суспільному.

Напередодні військовий Юрій Гудименко повідомив, що за його зверненням Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження проти всіх депутатів, що входили до фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.

“Моя заява проти депутатів ОПЗЖ доручена слідчим Головного слідчого управління ДБР для проведення досудового розслідування. Стаття 111 ККУ (“Державна зрада”). Відомості внесено до ЄРДР. Льовочкін. Шуфрич. Кальцев. Королевська. Бойко. Та інші. Спите?”, — написав Гудименко у Facebook.

Він також опублікував лист від Офісу Генпрокурора та витяг з ЄРДР.

Лист від Офісу Генпрокурора до Юрія Гудименка щодо розслідування проти депутатів від ОПЗЖ. Фото: Facebook / Юрій Гудименко

У виписці Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначається, що депутати згаданої політичної партії сприяли РФ у підривній діяльності проти України. Вони висловлювали офіційну позицію країни-агресора щодо України під час воєнного стану.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Фото: Facebook / Юрій Гудименко

У Генпрокуратурі не прокоментували відкриття кримінального провадження.

Що відомо про ОПЗЖ

20 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення призупинити будь-яку діяльність політичних сил, пов’язаних із Росією, на час воєнного стану.

28 березня Верховна рада отримала закон проєкту №7172-1, який передбачає заборону проросійських партій в Україні. Того ж дня партія “Опозиційна платформа — за життя” заявила про призупинення своєї діяльності. “Діяльність партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після — це два різні світи”, — йшлося в повідомленні на сайті ОПЗЖ.

12 квітня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив про затримання лідера “Опозиційної платформи — За життя” Віктора Медведчука, який раніше втік з-під домашнього арешту.

14 квітня на засіданні Верховної Ради оголосили рішення Ради національної безпеки та оборони про призупинення діяльності фракції ОПЗЖ в парламенті.

21 квітня у Верховній Раді оголосили про створення депутатської групи “Платформа за життя та мир”, для якої увійшли представники забороненої партії “Опозиційна платформа — За життя”. Очолив групу Юрій Бойко.

3 травня депутати Верховної ради заборонили діяльність проросійських партій, підтримавши законопроєкт 7172-1 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій”.

15 вересня Верховний суд України остаточно заборонив діяльність партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Агентство Телевидения Новости