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29.12.2022 23:00
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Вирок суду: харків’янин проведе 8 років за ґратами за розбійні напади

Вирок суду: харків’янин проведе 8 років за ґратами за розбійні напади

Наприкінці жовтня цього року ніде непрацюючий харків‘янин, перебуваючи у Салтівському районі м. Харкова, зайшов до одного з продуктових магазинів. Розуміючи, що нікого, крім продавчині немає, він перестрибнув через прилавок та почав погрожувати їй металевим прутом. Чоловік наказав жінці віддати всі гроші з каси. Зловмисник вихопив у продавчині гроші, вдарив її металевим прутом по пальцях рук та втік.

Через декілька днів чоловік зайшов до іншого магазина у цьому ж районі, вдарив касирку дерев’яною палкою, забрав гроші та зник з місця злочину. Проте уникнути кримінальної відповідальності йому не вдалось – правоохоронці викрили та затримали чоловіка.

Зловмисник повністю визнав свою вину та розкаявся.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Агентство Телевидения Новости

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