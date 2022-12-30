Правила гри у FAVBET: Ліміти на рахунках

FAVBET – одна з найстаріших компаній на гральному ринку України, яка серед перших отримала ліцензію на азартні ігри в мережі. Сьогодні легальне онлайн-казино favbet.ua є популярним місцем розваг та впевнено тримається в числі найбільш популярних закладів в українських гравців.

Тут можна пограти в сучасні слот-машини, різноманітні швидкі ігри, а також у класику казино на кшталт рулетки, блекджека або баккару. Останні також доступні у live-режимі, де гра ведеться справжнім круп’є за допомогою відеотрансляції.

Всі ігри в онлайн-казино ведуться на справжні гроші (хоча деякі слоти та ігри можна випробувати й у демо-режимі), а отже гравцям корисно буде знати, які обмеження заклад накладає на фінансові операції. Саме цьому й присвячений наш короткий огляд. Все про ліміти – читайте нижче.

Ліміти на поповнення та виведення

Онлайн-казино FAVBET працює за ліцензією КРАІЛ, тобто дотримується українського законодавства у всьому, що стосується азартних ігор та пов’язаних з ними розрахунками. Це означає, грати на гроші тут можуть лише гравці, яким вже виповнився 21 рік, та тільки після верифікації. Так на платформі називають обов’язкову процедуру перевірки особистості гравців, яку потрібно проходити після реєстрації для доступу до всіх ігор та функцій казино.

Якщо верифікацію успішно пройдено, гравці мають змогу поповнювати рахунок та починати грати. «Фавбет» підтримує картки Visa та Mastercard, жодних комісій та лімітів на поповнення немає, а ось на виведення є певні обмеження, пов’язані з законодавством та правилами казино. Так, комісія за кожну транзакцію складає 1,5%, а максимальна суму, яку можна вивести за один раз, складає 29900 грн. Всього ж за добу система дозволить вивести користувачу не більше 150 тис. грн. Як правило, виведені кошти зараховуються на рахунок гравця протягом доби.

Також під час виведення виграшу FAVBET утримує певний відсоток на користь держави, адже за законом казино є податковим агентом, який сплачує податки від імені гравця. Зараз це 18% податку на доходи фізосіб та 1,5% військового збору.

Встановлення персональних лімітів

Впровадження принципів відповідальної гри – важлива частина діяльності легальних казино, особливо таких відомих як FAVBET. В компанії дотримуються усіх обмежень, визначених в законодавстві, та навіть додали розширений функціонал на платформу для зручності гравців. Зараз на «Фавбет» можна встановити ліміт на час гри, суму поповнення та розмір ставок, щоб завжди контролювати своє захоплення та не заграватись.

У тому випадку, якщо гра все ж вийшла з-під контролю та почала шкодити добробуту, на сайті можна скористатись функцією самовиключення, тобто взагалі обмежити доступ до казино та строк від 6 місяців до кількох років.

________________________________

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил відповідальної гри.

Агентство Телевидения Новости