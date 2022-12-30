Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, житлові будинки: наслідки атаки на Харківщину

За добу з 29 по 30 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – чергування;

4 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована в селищі Дворічна. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку, в якій загорілась одна з квартир. Площа пожежі склала 15 кв. метрів. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 14-ї ДПРЧ впорались з вогнем протягом години.

4 рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Харкову, Куп’янську, с. Слобожанському та с. Котляри. Вражені об’єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двоє загиблих людей.

На одній з пожеж, що трапилась через необережне поводження з вогнем, рятувальники врятували життя 61-річного чоловіка. Подія трапилась о 10:56 на адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка, 50. Горіла квартира на першому поверсі житлової п’ятиповерхівки. Вогонь ліквідували об 11:25.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та с. Коротич рятувальники доставили 21,5 тон питної води.

Агентство Телевидения Новости