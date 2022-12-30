В Боровій чоловік та жінка підірвалися на розтяжці у лісі

25 грудня до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про зникнення безвісти двох мешканців селища Борова. Подружжя вирушило до лісу та додому не повернулося.

Після проведення розшукових заходів 28 грудня працівники поліції спільно з ДСНС виявили тіла 50-річної жінки та 52-річного чоловіка. При огляді місця події встановлено, що громадяни підірвались у лісі на розтяжці.

Поліція закликає бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости