5 років за ґратами проведе мешканець Харкова, який закликав донатити на російську армію

Співробітники СБУ викрили та затримали 55-річного зловмисника у Харкові на початку квітня.

В ході слідства встановлено, що злочинець є громадянином рф, який має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає у Харкові вже протягом чотирнадцяти років.

У березні він відправляв своїм знайомим текстові повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було донатити окупантів, а також містилися виправдовування російської збройної агресії проти України та глорифікація окупантів.

Усі зібрані слідчими СБУ докази протиправної діяльності росіянина визнані Київським районним судом м. Харкова беззаперечними. Під тиском доказів злочинець повністю визнав свою провину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 55-річного чоловіка у наданні засобів для здійснення фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2 КК України), а також у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Зловмисника засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права протягом ще двох років обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, а також із конфіскацією усього особистого майна.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости