Намагався збути понад 2 кг психотропів – взято під варту «закладчика»

31-річний харків‘янин незаконно придбав PVP, аби у подальшому збути. 26 грудня він на власній автівці поїхав до лісосмуги поблизу с. Зоряне Красноградського району, де сховав «закладку». Але втекти йому не вдалось – правоохоронці затримали наркоділка на місці злочину. Заховав чоловік доволі великий «скарб» – понад 2 кг PVP. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 31-річному чоловіку у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та в незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости