30.12.2022 22:34
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KRAKEN та 92 ОМБр звільнили селище Новоселівське на Луганщині (відео)
Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБр було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. Про це повідомляється в офіційному тг-каналі підрозділу.
В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон.
Наразі селище контролюється українською армією.