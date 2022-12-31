Менше години знадобилось харківським поліцейським, аби розшукати 17-річну дівчину

29 грудня близько 00:15 до сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП звернулася жінка. Заявниця розповіла, що її 17-річна донька не повернулася додому. Телефон підлітка був поза зоною досягнення.

Поліцейські територіального підрозділу відразу почали розшуки зниклої. Правоохоронці перевірили ймовірні місця перебування дівчини та дороги, якими вона могла повернутися додому.

Співробітники поліції швидко знайшли дівчину вдома у двоюрідної сестри та повернули батькам.

Жодних протиправних дій щодо дитини не здійснено.

Агентство Телевидения Новости