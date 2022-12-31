Оновлено графік планових відключень електроенергії на Харківщині

Фахівці «Харківобленерго» опублікували погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах регіону, який буде діяти з 02 по 08 січня 2023 року.

Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:

1 черга 07:00 — 10:00;

2 черга 08:00 — 11:00;

3 черга 09:00 — 12:00;

4 черга 10:00 — 13:00;

5 черга 11:00 — 14:00;

6 черга 12:00 — 15:00;

7 черга 13:00 — 16:00;

8 черга 14:00 — 17:00;

9 черга 15:00 — 18:00;

10 черга 17:00 — 20:00;

11 черга 18:00 — 21:00;

12 черга 19:00 — 22:00.

Перелік адрес, де вимикатимуть світло, можна переглянути за посиланням.

Агентство Телевидения Новости