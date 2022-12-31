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Оновлено графік планових відключень електроенергії на Харківщині
Фахівці «Харківобленерго» опублікували погодинний графік відключення електроенергії у населених пунктах регіону, який буде діяти з 02 по 08 січня 2023 року.
Згідно з графіком, передбачено 12 черг відключення світла:
1 черга 07:00 — 10:00;
2 черга 08:00 — 11:00;
3 черга 09:00 — 12:00;
4 черга 10:00 — 13:00;
5 черга 11:00 — 14:00;
6 черга 12:00 — 15:00;
7 черга 13:00 — 16:00;
8 черга 14:00 — 17:00;
9 черга 15:00 — 18:00;
10 черга 17:00 — 20:00;
11 черга 18:00 — 21:00;
12 черга 19:00 — 22:00.
Перелік адрес, де вимикатимуть світло, можна переглянути за посиланням.