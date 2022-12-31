Куп’янськ залишається під обстрілами: є жертви

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Найбільше потерпає від обстрілів Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б’ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.

Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

В Куп’янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока.

Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності.

Агентство Телевидения Новости