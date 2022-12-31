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Завідувач лабораторії, директор школи та електромонтер: вакансії тижня в Харківській області

Завідувач лабораторії, директор школи та електромонтер: вакансії тижня в Харківській області

За даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 700 вакансій.

1.  Завідувач лабораторії – 20000 грн2.  Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти – 12200 грн3.  Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж – 11745 грн4.  Машиніст бульдозера (будівельні роботи) – 11455 грн5.  Слюсар-ремонтник – 11000 грн6.  Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів – 11000 грн7.  Монтер колії – 10300 грн8.  Вчитель-дефектолог – 10000 грн9.  Вишкомонтажник – 10000 грн10. Слюсар з ремонту рухомого складу – 8000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням. 

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296, 0990208721.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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