Мінус 710 окупантів та купа техніки: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 грудня. 311 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів ворога прийшлося по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 БпЛА Шахед-136, але усі вони були збиті. Крім того, противник здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.

За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження окупантів 29 грудня цього року. Так, в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області, ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється. Окрім того, поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Збито ворожий розвідувальний БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости