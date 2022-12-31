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Борислав Береза показав самогубця путіна на новорічній ялинці

Борислав Береза показав самогубця путіна на новорічній ялинці

Громадський діяч та колишній нардеп Борислав Береза похизувався на своїй сторінці в соціальній мережі новорічною іграшкою, якою, за його словами, прикрасив ялинку. На фото, яке опубліковане на сторінці політика, зображений повішений путін, в руках агрессор тримає прапори росії та радянського союзу.

Підписники по-різному відреагували на знімок, який виклав Борислав, пише Главком. Одні запитують у нього, де можна купити таку іграшку. Інші зауважують, що такому бридкому персонажу не місце на новорічній ялинці: «Хто б його на ялинку вішав? Ялинка прикрашається, а його глибоко вниз», «Цю наволоч на ялинку вішати не можна, його місце в сільському сортирі в дірці».

Деякі підписники Берези бажають, щоб ідея, яка вкладена авторами в іграшку, нарешті здійснилася: «Бажаю, щоб ця новорічна іграшка, стала нам новорічним подарунком… Щоб та худоба, здохла насправді». «А він чіпкий. Навіть після шибениці прапорець тримає!», «Він один? А як його команда? Скабейка, шойгу», – пишуть в коментарях Березі.

Агентство Телевидения Новости

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