На Харківщині при терміналах Південної Залізниці розгорнули три Пункти Незламності

Продовжуємо роботу з облаштування нових Пунктів Незламності на Харківщині.

Напередодні 3 нові пункти були розгорнуті при терміналах Південної Залізниці. Ці пункти обладнані не лише генераторами та джерелами тепла, тут є місця для відпочинку, можливість випити чаю або кави тощо.

Роботу одного з цих пунктів проінспектував особисто. Він має дитячу ігрову зону, де малеча може побавитися, відпочити в теплі і комфорті. Люди уже активно користуються новими Пунктами Незламності.

Дякую керівництву Укрзалізниці та усім, хто долучився до обладнання цих пунктів. Попри те, що енергосистема Харківщини працює стабільно і в області застосовуються тільки планові відключення світла, ворог продовжує завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі і ми маємо бути максимально готові до можливих екстрених відключень.

Дізнатися, де знаходиться найближчий Пункт Незламності можна на сайті http://nezlamnist.gov.ua/ або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

Спільно працюємо далі над обладнанням мережі Пунктів Незламності та допомагаємо один одному.

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