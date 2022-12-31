В Ізюмському районі горів приватний будинок: загинув власник

За добу з 30 по 31 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – чергування;

1 – інші виїзди.

1 раз рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Куп’янську. Вражені об’єкти критичної інфраструктури та приватне домоволодіння.

На одній з пожеж, що трапилась через необережність під час паління, загинув 48-річний власник домоволодіння. Подія трапилась о 19:32 за адресою: Ізюмський район, смт. Андріївка, вул. Поштова, 31. Горів приватний житловий будинок на площі пожежі 90 кв. метрів. Вогонь локалізували о 20:41 та ліквідували об 23:56.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 15 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости