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Черговий обмін полоненими: Україна повернула додому 140 людей

Черговий обмін полоненими: Україна повернула додому 140 людей

Україна провела черговий обмін полоненими, у межах якого додому повернулися 140 людей. Серед них поранені, захисники Маріуполя, острова Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також українські захисники з Бахмутського напрямку.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Він зазначив, що серед людей, яких повернули, є: 82 бійці Збройних сил України, 15 військових з тероборони, 22 нацгвардійців, 11 військовослужбовців з Військово-морських сил ЗСУ та 10 прикордонників. Це 132 чоловіки та 8 жінок, з них 22 офіцерів та 118 сержантів та солдатів.

«Поки вони (росіяни — ред.) стріляють, ми відбиваємось, відповідаємо та повертаємо. Повернемо всіх. Інакше не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими», — написав Єрмак.

Агентство Телевидения Новости

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