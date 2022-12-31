Атака росіян на Україну 31 грудня: наслідки

Ближче до обіду по всій території України оголосили повітряну тривогу. Після цього в низці областей пролунали вибухи.

Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що під час масованого обстрілу росія 31 грудня запустила по цивільних об’єктах понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пуски здійснювали з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування, пише Громадське.

Українська протиповітряна оборона знищила 12 крилатих ракет: 6 — в межах Київської, 5 — Житомирської та 1 — Хмельницької областей.

Київ та область

У Києві та області спрацювала ППО, повідомили у КМВА та очільник ОВА Олексій Кулеба. Згодом у Києві пролунали декілька гучних вибухів.

Пізніше військова адміністрація розповіла, що у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль, а в Солом’янському — приватний житловий будинок і готель «Адлер». У Печерському районі зруйновано п’ять поверхів готелю «Алфавіто», що біля «Палацу Україна», також незначних пошкоджень зазнали прилеглі будівлі. А ще виявлено уламки ракети на вулиці у Дніпровському районі міста.

Різних ступенів пошкоджень зазнали будівлі двох шкіл і дитсадка в Солом‘янському районі, ще однієї школи — у Печерському. Постраждалих у об’єктах немає. Також виявили уламки ракети на вулиці у Дніпровському районі міста.

Відомо про щонайменше одного загиблого та 20 постраждалих, із яких 14 — госпіталізували. Одна людина — в украй важкому стані. Серед потерпілих — журналіст із Японії.

Житомирщина

В регіоні успішно працює протиповітряна оборона, повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За 20 хвилин до цього він писав, що помічено ракети над регіоном.

Хмельниччина

У Хмельницькій області є прильоти, повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій. А Тимошенко заявив, що Хмельницький атакували російські дрони. Згодом він уточнив, що по місту вдарили ракетами. За даними ОВА, в області щонайменше семеро поранених, із них троє — у важкому стані.

Миколаївщина

У Миколаєві після вибухів почалася щонайменше одна пожежа: Мер Олександр Сєнкевич розповів, що є пошкодження житлових будинків та, за попередньою інформацією, постраждалі. Згодом очільник ОВА Віталій Кім уточнив, що відомо про 6 потерпілих, із яких трьох госпіталізували.

Запоріжжя

За словами мера Запоріжжя Олександра Сєнкевича, у місті поранено 4 людини, серед них вагітна жінка та 14-річна дівчинка, яка перебуває у важкому стані в реанімації. Атака окупантів зруйнувала 2 приватні будинки, пошкодила — 8.

Донеччина

Очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив, що росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні міста: попередньо, там без потерпілих.

Агентство Телевидения Новости