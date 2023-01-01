Пожежі у Куп’янську рятувальники гасили понад 5 годин

За добу з 31 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – чергування;

3 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у м. Куп’янську. Горіли господарчі споруди на площі 500 кв. метрів. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 44-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганщини боролись з вогнем понад 5 годин.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости