НБУ від сьогодні виводить з обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень

Від 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналом 5,10,20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуть для їх заміни.

Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року і банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління, повідомляє ТСН.

Мета такого рішення – підвищити якість готівки в обігу, покращити готівкові розрахунки.

Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат зайвого часу під час здійснення розрахунків.

Наступного року банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій. Крім того, Національний банк не буде підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Згадані банкноти залишаються дійсними платіжними засобами, громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Їх не потрібно буде спеціально обмінювати.

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