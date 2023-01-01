ЗСУ у грудні ліквідували рекордну кількість окупантів з початку війни

Українські воїни у грудні 2022 року поставили абсолютний рекорд щодо кількості знищених російських окупантів. На “хороших росіян” упродовж першого місяця зими Сили оборони України перетворили 17 280 загарбників із армії рф.

Також чудово попрацювали у грудні українські сили ППО, збивши рекордну кількість крилатих ракет. Про це з посиланням на дані Генштабу ЗСУ та журналіста Романа Шрайка повідомляє Obozrevatel.

“У грудні було ліквідовано 17 280 р*шистських солдатів. Це рекордний результат за весь час”, – зазначив він.

Попередній “рекорд” зі знищення живої сили окупаційної армії було поставлено українськими воїнами у листопаді. Тоді в пакети запакували 16 970 окупантів.

Як зауважив військовий експерт Олександр Коваленко, лише за грудень росія втратила більше солдатів, ніж втратив СРСР за десять років війни в Афганістані.

Але це, скажімо так, ще квіточки. Ягідки – це той факт, що темпи зростання втрат РОВ (російських окупаційних військ. – Ред.) стрімко стали зростати після старту чмобілізації. Так, за жовтень, листопад і грудень РОВ втратили 47 110 ліквідованими, що перевищує 50% зростання, порівняно із попередніми місяцями”, – пише він.

Коваленко також констатував, що середні щодобові втрати окупантів в Україні в грудні перевищили середньодобові втрати травня вдвічі.

“На сьогоднішній день, середній показник ліквідації окупантів – 550-560 за добу. Наприклад, у травні цей показник становив у середньому 240 знищених окупантів за добу”, – додав експерт.

Крім того, пише Шрайк, у грудні сили ППО збили рекордну кількість російських ракет, які рф запускала по житлових будинках та критичній інфраструктурі України: їх знищено 192 штуки, що мінімум удвічі перевищує середню кількість ракет, що збиваються протягом місяця. Цей показник також став максимальним із початку повномасштабної війни. Приміром, у листопаді російських ракет приземлили 134.

Кількість збитих протягом грудня російських БПЛА склала 230 штук – це третій показник із лютого 2022 року (у листопаді їх було 147).

“При цьому найгірший результат знищення ворожих танків, ББМ, автотехніки, літаків, засобів ППО. Один з найгірших за артсистемами і вертольотами”, – написав Шрайк.

За його підрахунками, протягом грудня Росія у війні проти України втратила:

– танків – 116 (у листопаді – 217)

– бойових бронемашин – 207 (367 за попередній місяць)

– артсистем – 117 (174)

– РСЗВ – 28 (12)

– засобів ППО – 3 (13)

– літаків – 3 (4)

– вертольотів – 8 (4)

– автотехніки та автоцистерн – 279 (298)

– спецтехніки – 18 (9).

“Таким ми і запам’ятаємо грудень: закидання позицій ЗСУ м’ясом, а цивільної інфраструктури – ракетами та Шахедами. І, що головне, без будь-яких рішучих успіхів. Подивимося, яким буде січень”, – підсумував Шрайк.

Нагадаємо, на ранок першого дня нового 2023 року втрати рф у війні проти України досягли 106 тис. осіб. Усього за добу ліквідовано 760 загарбників.

Також протягом доби було знищено 2 танка, 9 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем, збиті 12 крилатих ракет та 46 БПЛА.

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