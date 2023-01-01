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Захоплені під час звільнення Харківщини російські снаряди ЗСУ пообіцяли повернути рашистам
Російські боєприпаси, які кинули окупанти, відступаючи з Харківщини, зараз зберігаються у окремому складі. Відео з місця зберігання опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
На ящиках зі снарядами вказана адреса виготовлення – московська область – та замовник – міноборони рф.
«А тепер більш детально про ті снаряди, які під час деокупації Харківщини були відібрані у окупанта в рамках його денацифікації та демілітаризації.
Скоро ці подарунки будуть передані росіянам спеціальною повітряною службою доставки від ЗСУ».