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В Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, постраждала пенсіонерка

В Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено приватні будинки, постраждала пенсіонерка

Минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп’янському та Чугуївському районах.

Зокрема, під ударом були: Куп’янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.

В Куп’янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці.

На лінії зіткнення тривають бої наші захисники надійно тримають свої позиції.

Агентство Телевидения Новости

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