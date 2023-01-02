Мінус 720 окупантів, 12 одиниць озброєння та склад боєприпасів: втрати ворога за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 січня. 313 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 БпЛА «Шахед-136». Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також ворог здійснив 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському – здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Озерянівка, Опитне і Красногорівка на Донеччині.

На Сіверському та Слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине – Сумської та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Куп’янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М’ясожарівка на Луганщині.

Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости