Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 57

Нічна атака дронів: є пошкодження в енергетичній інфраструктурі

Нічна атака дронів: є пошкодження в енергетичній інфраструктурі

У ніч на 2 січня росіяни знову атакували дронами енергетичну інфраструктуру. На жаль, є пошкодження, повідомляє Укренерго.

Водночас станом на 11:00 2 січня ситуація в енергосистемі повністю контрольована.

Через мережеві обмеження, викликані значними руйнуваннями у магістральних мережах внаслідок 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога, з метою попередження виникнення додаткових аварій, до областей доведені ліміти споживання на  вечірній період.

Внаслідок нічної атаки ускладнилась ситуація з електропостачанням у Києві, у зв’язку з чим застосовуються аварійні відключення. Відновлювальні роботи вже тривають.

«Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 